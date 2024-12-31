Клуб собаководов признал породу исландская овчарка. Она упоминалась еще Шекспиром

Английский клуб собаководства «Кеннел-клуб», который занимается регистрацией пород собак, наконец признал исландскую овчарку породистой. Об этом сообщает The Guardian.
С 1 апреля исландская овчарка будет отнесена к пастушьей группе в реестре импортных пород. Эта древняя собака неоднократно упоминалась в книгах более 1000 лет назад.
Так, во втором акте шекспировского «Генриха V» солдат Пистоль упоминает эту породу, говоря: «Тьфу, шавка, на тебя. Исландский пес паршивый!»
«Кеннел-клуб» описывает исландских овчарок как привлекательную породу шпицев, подчеркивая, что они очень умные и исключительо дружелюбные.
Клуб официально признает породу только после того, как сменится несколько поколений, что позволит выявить родословную с предсказуемыми характеристиками, такими как темперамент, здоровье, физические нагрузки и потребности в груминге.
Вот что рассказала владелица исландской овчарки Венди Лейкер, которая входила в группу, выступавшую за признание породы: «Я бы описала эту породу как дружелюбную, активную и умную. Они, конечно, могут быть бойкими и лаять, чтобы предупредить, потому что изначально их выводили как пастушьих собак, которые лаяли, чтобы удержать животных в стаде, общаться с хозяевами и защищать молодняк».