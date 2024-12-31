Клуб собаководов признал породу исландская овчарка. Она упоминалась еще Шекспиром

Английский клуб собаководства «Кеннел-клуб», который занимается регистрацией пород собак, наконец признал исландскую овчарку породистой. Об этом сообщает The Guardian.

С 1 апреля исландская овчарка будет отнесена к пастушьей группе в реестре импортных пород. Эта древняя собака неоднократно упоминалась в книгах более 1000 лет назад.

Так, во втором акте шекспировского «Генриха V» солдат Пистоль упоминает эту породу, говоря: «Тьфу, шавка, на тебя. Исландский пес паршивый!»

«Кеннел-клуб» описывает исландских овчарок как привлекательную породу шпицев, подчеркивая, что они очень умные и исключительо дружелюбные.

Клуб официально признает породу только после того, как сменится несколько поколений, что позволит выявить родословную с предсказуемыми характеристиками, такими как темперамент, здоровье, физические нагрузки и потребности в груминге.