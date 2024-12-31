«Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи ЧМ-2026 по футболу

«Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Об этом сообщает сам телеканал.

ЧМ пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. На нем впервые в истории сыграют 49 сборных команд из шести конфедераций FIFA.

Всего матчи пройдут в 16 городах: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (все — Мексика), Торонто, Ванкувер (оба — Канада), Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл (все — США). Финальная игра состоится на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, в пригороде Нью-Йорка.