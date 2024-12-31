180 млн рублей: в МВД назвали самый большой перевод мошенникам в 2024 году

180 млн рублей стали самым крупным переводом мошенникам в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
В министерстве подчеркнули, что статистика ущерба по каждому мошенническому случаю не ведется, и из‑за этого сложно обозначить самую большую сумму перевода.
«Как пример в текущем году ущерб от хищения, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 млн рублей», — добавили в МВД.
Эти средства переводились на счета, указанные мошенниками, без услуг курьеров. В МВД подчеркнули, что в 2024 году злоумышленники стали тщательнее координировать действия потерпевших, вовлекая их в оформление кредитов и займов и другую активность.