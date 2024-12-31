После 40-дневного проката мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» вышел в «цифре». Лента с Арианой Гранде и Синтией Эриво заработала в прокате более 634 млн долларов, что сделало ее самым кассовым мюзиклом в истории.
Картину также высоко оценили критики и зрители: 73 балла на Metacritic, 88% свежести на Rotten Tomatoes и 8,0/10 на IMDb. По мнению членов Киноакадемии, «Злая» может стать таким же триумфатором грядущего «Оскара», как «Оппенгеймер» годом ранее.
Помимо этого, «Злая» была признана лучшим фильмов 2024 года Национальным советом кинокритиков США и попала в десятку ежегодного списка лучших фильмов по мнению Американского института кино.
Сюжет мюзикла разворачивается в стране Оз до появления Дороти из Канзаса. Зеленокожая Эльфаба проходит путь от юной волшебницы до Злой Ведьмы Запада, попутно завязывая дружбу с одноклассницей, которая впоследствии становится Глиндой Доброй.