После 40-дневного проката мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» вышел в «цифре». Лента с Арианой Гранде и Синтией Эриво заработала в прокате более 634 млн долларов, что сделало ее самым кассовым мюзиклом в истории.