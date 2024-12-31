2024 год стал самым теплым за 245 лет в Москве

В Москве уходящий год стал самым теплым за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщает «Независимая газета» со ссылкой на пресс-службу МГУ.
Средняя годовая температура воздуха достигла абсолютного рекорда в 8,2 градуса тепла. Предыдущий рекорд составлял 8 градусов тепла и был отмечен в 2020 году.
В 2024 году холодными были только январь и май, а остальные девять месяцев были значительно теплее обычного. Наибольшая температура воздуха в Москве была зафиксирована 4 июля — +33,1 градуса, а наименьшая 4 января — –24,9 градуса.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что московская осень 2024 года стала самой теплой за все время наблюдений за погодой с 1879 года. Средняя температура осеннего сезона составила +8,8 градуса. В сентябре средняя температура составляла рекордные +17,1 (на 5,2 градуса выше нормы), в октябре — +7,7 (на 1,9 теплее положенного), а в ноябре — +1,7 (на 2,2 теплее).