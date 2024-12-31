2024 год стал самым теплым за 245 лет в Москве

В Москве уходящий год стал самым теплым за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщает «Независимая газета» со ссылкой на пресс-службу МГУ.

Средняя годовая температура воздуха достигла абсолютного рекорда в 8,2 градуса тепла. Предыдущий рекорд составлял 8 градусов тепла и был отмечен в 2020 году.

В 2024 году холодными были только январь и май, а остальные девять месяцев были значительно теплее обычного. Наибольшая температура воздуха в Москве была зафиксирована 4 июля — +33,1 градуса, а наименьшая 4 января — –24,9 градуса.