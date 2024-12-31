По делу о смерти Лиама Пейна проходят пять человек

Аргентинский судья Лаура Бруниард предъявила обвинения пяти людям по делу о смерти экс-вокалиста One Direction Лиама Пейна. Об этом сообщает Deadline.
Среди обвиняемых в непредумышленном убийстве — менеджер отеля Джильда Мартин и сотрудник отеля Эстебан Грасси. Двум другим сотрудникам отеля, Брайану Пайзу и Эзекилю Перейре, предъявлены обвинения в поставке наркотиков.
Еще по делу проходит Рохелио Роджер Норес, который утверждает, что был близким другом Пейна и находился с ним в день его смерти. В своем заявлении, сделанном в прошлом месяце, Норес отрицает свою причастность к трагедии: «Я никогда не бросал Лиама, я трижды приходил к нему в отель в тот день и ушел за 40 минут до того, как это случилось. Я никогда не мог представить, что случится нечто подобное».
Лиам Пейн умер 16 октября, упав с балкона третьего этажа в элитном туристическом районе Палермо. Согласно результатам вскрытия, Пейн скончался от многочисленных травм, а также внутреннего и внешнего кровотечения, вызванных падением. Его тело было найдено во внутреннем дворе отеля.
Первоначальное расследование говорило о том, что музыкант был один и пережил «нервный срыв» после употребления веществ, которые еще не до конца определены. Полиция обнаружила их в гостиничном номере музыканта вместе с разрушенной мебелью. Согласно токсикологическому заключению, в организме бывшей поп-звезды был обнаружен кокаин.