По делу о смерти Лиама Пейна проходят пять человек

Еще по делу проходит Рохелио Роджер Норес, который утверждает, что был близким другом Пейна и находился с ним в день его смерти. В своем заявлении, сделанном в прошлом месяце, Норес отрицает свою причастность к трагедии: «Я никогда не бросал Лиама, я трижды приходил к нему в отель в тот день и ушел за 40 минут до того, как это случилось. Я никогда не мог представить, что случится нечто подобное».