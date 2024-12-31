ВОЗ призвала Китай поделиться данными о происхождении COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к Китаю с просьбой открыть доступ к данным о происхождении COVID-19 спустя пять лет после начала пандемии. Заявление появилось на сайте организации.

ВОЗ обосновала свой призыв «моральной и научной необходимостью». «Без прозрачности, обмена информацией и сотрудничества между странами мир не сможет адекватно предотвращать будущие эпидемии и пандемии и готовиться к ним», — заявили там.

Ранее КНР отреагировала на просьбы поделиться данными напоминанием, что она «немедленно поделилась эпидемической информацией и последовательностью вирусного гена с ВОЗ и международным сообществом». ВОЗ рассказывала, как 31 декабря 2019 года ее китайский офис получил пресс-релиз от органов здравоохранения Уханя о случаях «вирусной пневмонии» в городе.

COVID-19 унес жизни более 7 млн человек, нанес вред мировым экономикам и парализовал системы здравоохранения. В декабре 2021 года, после пика коронавируса, страны приступили к разработке соглашения о профилактике пандемии, готовности к ней и реагировании на нее. 194 государства — члена ВОЗ почти полностью согласовали документ, но застряли на практических аспектах, отмечает The Guardian.