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Чемпионом мира по рапиду стал 18-летний россиянин Володар Мурзин

Российский шахматист проспал партию на чемпионате мира и не вышел в плей-офф

Сегодня в 10:55
Фото: Stefan64

Российский гроссмейстер Даниил Дубов проспал партию на чемпионате мира по блицу против американского шахматиста Ханса Моке Ниманна и получил техническое поражение. Всему виной джетлаг, рассказал NRK россиянин.

«Я пошел в свой номер в отеле, чтобы быстро подготовиться, а потом уснул. Когда я проснулся, было уже слишком поздно. Мне не повезло», — поделился Дубов.

Дубову не хватило набранных очков в предварительном раунде, и он не смог выйти в ¼ финала. Шахматист не стал подтверждать или отрицать, что его отсутствие на партии было протестом против Ниманна, который попадал в скандал из‑за читерства. «Кто знает, что это было, может, завтра узнаем», — сказал россиянин.

Его соперник Ниманн написал в X, что «трусость — это отсутствие характера», и пригласил Дубова на блиц-матч «при любых условиях». Американец пообещал оплатить поездку и проживание Дубова, а также перечислить 10 тыс. долларов на благотворительность, если тот одержит победу.

29 декабря 18-летний шахматист из РФ Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду. Второе и третье места тоже заняли россияне — Александр Грищук и Ян Непомнящий.

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