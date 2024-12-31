Российский шахматист проспал партию на чемпионате мира и не вышел в плей-офф

Российский гроссмейстер Даниил Дубов проспал партию на чемпионате мира по блицу против американского шахматиста Ханса Моке Ниманна и получил техническое поражение. Всему виной джетлаг, рассказал NRK россиянин.

«Я пошел в свой номер в отеле, чтобы быстро подготовиться, а потом уснул. Когда я проснулся, было уже слишком поздно. Мне не повезло», — поделился Дубов.

Дубову не хватило набранных очков в предварительном раунде, и он не смог выйти в ¼ финала. Шахматист не стал подтверждать или отрицать, что его отсутствие на партии было протестом против Ниманна, который попадал в скандал из‑за читерства. «Кто знает, что это было, может, завтра узнаем», — сказал россиянин.

Его соперник Ниманн написал в X, что «трусость — это отсутствие характера», и пригласил Дубова на блиц-матч «при любых условиях». Американец пообещал оплатить поездку и проживание Дубова, а также перечислить 10 тыс. долларов на благотворительность, если тот одержит победу.