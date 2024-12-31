Анджелина Джоли и Брэдд Питт окончательно развелись

Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения об условиях развода спустя восемь лет судебных разбирательств. Актриса рада, что она наконец развелась, сообщает таблоид People со ссылкой на ее адвоката.

Большую часть времени, пока супруги разводились, заняла дележка имущества. «Она не говорит ничего плохого [о Питте] ни публично, ни в частном порядке. Она изо всех сил старается быть светлой после темных времен», — поделился защитник Джоли Джеймс Саймон.

Представитель Питта отказался от комментариев.

Джоли подала заявление на развод 19 сентября 2016 года, через несколько дней после полета на частном джете, во время которого, по ее словам, Питт оскорбил ее и их шестерых детей. Однако актриса не стала выдвигать против него обвинений.

Четыре месяца спустя бывшие супруги опубликовали совместное заявление о конфиденциальности их бракоразводного процесса. Супруги решили сохранить в тайне подробности и воспользоваться услугами частного судьи. Официально их брак был расторгнут в 2019 году.

В последующие годы бывшие супруги боролись за право опеки, а также решали юридические вопросы, касающиеся их совместного французского поместья и винодельни стоимостью 164 млн долларов. В феврале 2022 года Питт подал в суд на Джоли из‑за продажи ее доли в поместье в Провансе, а звезда «Лары Крофт», в свою очередь, подала встречный иск и обвинила бывшего мужа в ведении «мстительной войны» против нее.