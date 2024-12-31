Джейсон Момоа сыграет Лобо в новой «Супергерл». Актер давно об этом мечтал

Джейсона Момоа утвердили на роль злого охотника за головами Лобо в фильме «Супергерл: Женщина завтрашнего дня». Таким образом, актер, ранее сыгравший Аквамена из киновселенной DC, появится в новом образе в перезапуске франшизы, сообщает Deadline.

Лобо с планеты Чарния известен своей жестокостью и сверхчеловеческой силой, регенеративными способностями и неуязвимостью. Его создали писатель Роджер Слайфер и художник Кейт Гиффен в 1983 году. В комиксах он сражался как против героев, так и против злодеев.

Момоа подтвердил свое участие в «Супергерл» в соцсетях. Ранее актер говорил, что Лобо — его любимый персонаж из комиксов и он всегда хотел сыграть его, поэтому в случае предложения не отказал бы продюсерам. 30 декабря Момоа сообщил, что его пригласили на эту роль.

Подробности сюжета новой «Супергерл» держатся в тайне. Главную роль получила звезда сериала «Дом Дракона» Милли Элкок. Премьера фильма, который снимет режиссер Крейг Гиллеспи по сценарию Аны Ногейры, запланирована на 26 июня 2026 года.