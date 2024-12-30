Полиция Чили нашла часы Киану Риввза, украденные у него в прошлом году

В Чили полиция нашла несколько наручных часов Rolex, принадлежавших Киану Ривзу. Об этом сообщает телеканал CNN.

Один из обнаруженных экземпляров похитили из дома актера в Лос-Анджелесе в прошлом году. Два других Rolex Submariner Ривз в 2021-м подарил каскадерам, с которыми работал на съемках фильма «Джон Уик 4». На них есть гравировка: «2021, JW4, спасибо, The John Wick Five». Стоимость каждого изделия ― 9 тыс. долларов.

Часы были найдены во время рейдов в столице Чили Сантьяго. Правоохранители проводили обыски, расследуя серию ограблений. Помимо часов, принадлежавших звезде, они обнаружили драгоценности.

По подозрению в краже задержан 21-летний мужчина. Чилийские власти работают с представителями США по этому делу, чтобы связать его со взломом и кражей в доме Ривза.

Голливудский особняк звезды «Джона Уика» обворовали неизвестные в лыжных масках в конце 2023 года. Кроме часов они похитили огнестрельное оружие. Актера в этот момент не было дома.