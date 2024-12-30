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Александр Невский раскритиковал «Анору» за стереотипы о русских

Сегодня в 20:39
Фото: @realalexnevsky

Актер и режиссер Александр Невский раскритиковал фильм «Анора» Шона Бейкера за стереотипное изображение русских в нем.

«Я не разделяю восторга по поводу картины «Анора», в которой все «русские» персонажи ― проститутки, недоросли, отморозки, негодяи и жлобы, даже если у кого‑то из них и слегка «добрая душа»», ― написал он в соцсети X.

Российско-американский актер отметил, что всегда стремился ломать стереотипы, и поэтому играет «героев, а не уродов».

Впрочем, свою борьбу со стереотипами Невский не всегда оценивал положительно. Осенью 2022-го, когда российская армия начала обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, он сказал следующее: «Я долго боролся в Голливуде со стереотипами о «плохих русских». Жуткая реальность доказывает: мне стоило тратить время иначе».

Лента «Анора» ― о секс-работнице с Брайтон-бич, вышедшей замуж за сына российского олигарха, ― завоевала в этом году всевозможные награды, включая «Золотую пальмовую ветвь в Каннах. В рейтинге IndieWire, основанном на опросе 177 критиков и журналистов, картина Шона Бейкера была признана лучшим фильмом года.

Российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, снявшиеся в «Аноре», получили известность в Голливуде. А саму ленту называют одним из главных претендентов на «Оскар» за лучший фильм.

Рецензию «Афиши Daily» на триумфатора Канн и один из самых обсуждаемых фильмов года можно почитать тут.

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