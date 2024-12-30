Блокировка YouTube в РФ вернула Илье Мэддисону доход от ютуб-канала. Россияне стали пользоваться VPN

Блогер Илья Мэддисон рассказал, что из‑за блокировки YouTube в России доходы от его ютуб-канала выросли в пять раз. Все дело в том, что россияне теперь смотрят его через VPN и им показывают рекламу.

«Знаете, многие говорили, что блокировка ютуба сильно ударит по блогерам. Не знаю, как у остальных, но у меня с ютуба вывод с партнерки за последний месяц как в старые добрые», ― написал блогер в своем телеграм-канале.

Он отметил, что 15-20% зрителей его ютуб-канала видеохостинг теперь определяет как пользователей из Нидерландов, Германии и Франции. Мэддисон уверен, что дело именно в VPN, а не в том, что его аудитория переехала в эти страны. По словам блогера, хоть просмотры из‑за блокировки и упали, месячный доход его главного канала вырос с 1 тыс. до 5 тыс. долларов.

После начала военной операции на Украине YouTube перестал показывать рекламу пользователям из России и отключил для них все функции монетизации, включая платные подписки и спонсорство. Блогеры перестали получать доход от просмотров российских пользователей.

С августа YouTube в России начали «замедлять», к концу декабря его траффик из РФ снизился до 20% от нормального состояния. Глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев* сказал, что сейчас речь уже идет о фактической блокировке сервиса в стране.

Роскомнадзор дал противоречивый комментарий относительно ухудшения работы YouTube. В ведомстве связали проблемы с тем, что Google перестал поддерживать свою инфраструктуру в стране. При этом там заявили, что нарушения российского законодательства выступают «основанием для принятия мер в отношении» видеохостинга.