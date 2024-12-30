В Петербурге на грани закрытия оказался независимый книжный «Порядок слов»

В Петербурге на грани закрытия находится независимый книжный магазин «Порядок слов», проработавший на набережной реки Фонтанки 15 лет. Об этом в телеграм-канале магазина сообщил его основатель Константин Шавловский.

По его словам, команда «Порядка слов» видит и чувствует, что с каждым годом читательский интерес к ним слабеет. Шавловский отметил, что они всегда были очень нишевым магазином, для которого важнее были артефакты вроде книги Артавазда Пелешяна или раритетного издания «Москва — Петушки», чем новые романы Виктора Пелевина или даже Владимира Сорокина.

«У такой землеройности есть обратная сторона, и мы чувствуем, что именно этой стороной к нам и повернулось время. Разворот этот начался в 2022 (а что случилось?), а к концу 2024-го стало понятно, что город живет так, как будто без нас можно обойтись <…> То ли фрики города Ленинграда настолько обеднели, то ли многие из тех, кто ценил „Порядок слов“, постарели, уехали, свихнулись, а может быть, окончательно сошли с ума мы, потеряв общий язык с аудиторией», ― поделился Шавловский.

Не дожидаясь «бесславной кончины», он предложил устроить похороны «Порядка слов» заранее ― писать книжному некрологи, оплакивать его, а также купить на его сайте книгу в память о почившем.

«Давайте отрепетируем наши похороны! И, может быть, эта репетиция станет клинической смертью, за которой — еще одна долгая счастливая жизнь? Давайте попробуем провести этот странный ритуал. Я почему‑то верю, он поможет. Наверное, потому что верить, если честно, больше особо и не во что», ― написал основатель магазина.