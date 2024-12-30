В дом Насти Ивлеевой проник сталкер с битой и колючей проволокой

В дом Насти Ивлеевой в подмосковной деревне Борки проник сталкер с битой и колючей проволокой. Об этом сообщают телеграм-каналы Baza и Mash.

Инцидент произошел накануне, 29 декабря. Примерно в 16.00 мужчина пролез на территорию через забор, а затем разбил окно битой и забрался внутрь коттеджа. Там он шарился по полкам и, вероятно, искал Ивлееву, которой в тот момент не было дома.

Сталкер попал на камеры видеонаблюдения, на место приехали полицейские. Они обнаружили мужчину прятавшимся в кладовке и задержали его. Выяснилось, что это 28-летний уроженец Молдовы Иван Урекяну. Baza пишет, что у него диагностировано расстройство из‑за приема наркотиков.

Инцидент подтвердила сама Ивлеева. В своем телеграм-канале она написала, что этот мужчина уже проникал к ней в дом в августе этого года, когда она спала.

«Я проснулась от шума, вызванного выбитым в подвале окном. Неадыкватыш проник в дом, гулял по дому, после чего отправился ко мне в комнату. С битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись. Спасло то, что из ванной комнаты у меня есть выход на крышу, где я и простояла до приезда охраны и силовых служб! Сказать, что это было смертельно страшно, не сказать ничего», ― поделилась Ивлеева.