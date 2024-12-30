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Майкл Дж.Фокс вдохновил автора «Терапии» на более позитивное представление болезни Паркинсона

Сегодня в 17:02
Фото: Apple

Создатель «Терапии» Билл Лоренс рассказал, что во время работы над сериалом его вдохновлял Майкл Джей Фокс и его путь, связанный с болезнью Паркинсона.

По его словам, диагноз актера помог сформировать персонажа Харрисона Форда Пола в сериале. В нем он играет психотерапевта, который справляется с диагнозом Паркинсона, продолжая заниматься психиатрической терапией.

«Здорово писать о том, что тебя волнует сейчас. А Майкл Дж.Фокс — мой первый наставник. Поэтому мы хотели представить заболевание вдохновляющим, а не печальным или трагичным образом», — отметил он.

По словам Лоренса, Фокс, который публично объявил о своем диагнозе в 1998 году, отлично справляется с заболеванием и преодолевает трудности с помощью комедии. «Он продолжает работать усерднее, чем кто‑либо из моих знакомых. И мы хотим, если сможем, передать этот дух в шоу», — добавил автор «Терапии».

Болезнь Паркинсона — это «расстройство мозга, которое вызывает непреднамеренные или неконтролируемые движения, такие как дрожание, скованность, трудности с равновесием и координацией».

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