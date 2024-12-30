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Петербургский ресторан Birch закрыли на 60 дней

Сегодня в 16:09

Дзержинский районный суд закрыл на 60 дней один из самых известных и титулованных ресторанов Петербурга Birch. Об этом сообщает «Объединенная пресс-служба судов».

Ресторан закрыли из‑за нарушения санитарных норм. Однако, о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.

Дело в отношении ООО «Сазак» (юрлицо ресторана Birch) поступило в суд еще 19 декабря, а 23-го было назначено административное наказание.

Сейчас забронировать стол на сайте ресторана нельзя. Пользователям предлагают записаться в лист ожидания и проверить места в других проектах группы.

По данным «Делового Петербурга», прокуратура заинтересовалась рестораном еще в ноябре этого года после жалоб жителей. Проверка выявила, что Birch помимо нежилого помещения арендует еще два жилых: в одном находится офис, а в другом — пищевое производство. В прокуратуре сочли этот факт нарушением положений Жилищного кодекса.

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