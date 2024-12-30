Петербургский ресторан Birch закрыли на 60 дней

Дзержинский районный суд закрыл на 60 дней один из самых известных и титулованных ресторанов Петербурга Birch. Об этом сообщает «Объединенная пресс-служба судов».

Ресторан закрыли из‑за нарушения санитарных норм. Однако, о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.

Дело в отношении ООО «Сазак» (юрлицо ресторана Birch) поступило в суд еще 19 декабря, а 23-го было назначено административное наказание.

Сейчас забронировать стол на сайте ресторана нельзя. Пользователям предлагают записаться в лист ожидания и проверить места в других проектах группы.