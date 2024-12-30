Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь

Красная площадь в Москве будет закрыта для посетителей с 18.00 31 декабря до 8.00 1 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД.

Исключение сделают для ГУМ-катка, который продолжит работать по расписанию.

Вход на Красную площадь в новогоднюю ночь ограничивали как минимум с 2015 года. В 2015-м, 2016-м и 2017-м годах это объясняли съемками праздничных шоу. В 2018-м и 2019-м туда пропускали лишь через КПП. В 2020-м и 2021-м причиной называли эпидемиологическую обстановку. С 2022-го объяснять закрытие площади на Новый год перестали.

Общественный транспорт в столице, как и в прошлые годы, сделают бесплатным в ночь на 1 января. Бесплатно проехаться на метро, МЦК и наземном городском транспорте можно будет с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января. Ночью продолжат работу 140 самых востребованных маршрутов автобусов и 18 регулярных ночных маршрутов. Работу МЦД продлят до 3.00 1 января.

Кроме того, на протяжении всех новогодних праздников — с 30 декабря по 8 января — парковка на улицах города будет бесплатной. Исключение составят парковки со шлагбаумом.