Криптомиллионер Виталик Бутерин «усыновил» бегемотиху Му Денг и пожертвовал ей 290 тыс. долларов

Создатель Ethereum и криптовалютный миллиардер Виталик Бутерин «усыновил» пятимесячную карликовую бегемотиху Му Денга из Таиланда.

Он сделал пожертвование в размере около 290 тыс. долларов, которые пойдут на уход за Му Денг и образовательные инициативы зоопарка в течение следующих двух лет.

«Спасибо Виталику Бутерину за участие в программе спонсорства диких животных и усыновление Му Денга», — написал зоопарк в своих соцсетях.

Решение миллиардера спонсировать Му Денг последовало за его визитом в зоопарк в прошлом месяце. «Я с радостью принимаю ваше приглашение стать приемным отцом Му Денг, пока она растет, и сделать пожертвование в пользу зоопарка от ее имени.

Я очень хочу, чтобы Му Денг жила долго и процветала. Я был особенно взволнован, услышав ваши планы по улучшению самого зоопарка, особенно предложение по обновлению среды обитания пигмейского бегемота», — написал Бутерин в письме директору зоопарка Наронгвиту Чодчою.