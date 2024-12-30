Снуп Догг засемплировал трек, созданный людьми с трудностями в обучении, и поделится с ними прибылью

Снуп Догг и Dr. Dre использовали в своем сингле «Outta Da Blue» семпл песни «Watermelon Fantasy», созданной артистами с ограниченными возможностями в обучении. Часть прибыли от сотрудничества направят на благотворительность, сообщает The Guardian.

«Outta Da Blue» вошел в двадцатый студийный альбом Снуп Догга, релиз которого состоялся 13 декабря. А до этого трек прозвучал в трейлере фильма Netflix «Снова в деле» с Кэмерон Диас и Джимми Фоксом, в видеоигре Madden NFL 25 и на шоу Amazon Music Live, где Снуп Догг исполнял свои песни разных лет.

Для «Outta Da Blue» звезды рэп-сцены использовали фрагмент из трека «Watermelon Fantasy», выпущенного в 2018 году благотворительной студией Daylight Studio. В записи песни участвовали три подопечных центра для взрослых с ограниченными возможностями обучения, который расположен в лондонском районе Ислингтон. Они работали над треком вместе со звукорежиссером Джеком Дейли и автором песен Оливером Прайсом.

Одна из подопечных благотворительной организации Тина Брюинс, участвующая в треке, была в шоке, когда узнала, что ее творчество использовал Снупп Догг. 40-летняя Брюинс, живущая в социальном жилье на севере Лондона, давняя поклонница рэпера.

Она впервые услышала «Outta Da Blue», когда смотрела музыкальные клипы ночью по телевизору. «Это был приятный шок, поскольку это своего рода доказательство, что я создаю хорошую музыку, ― поделилась артистка. ― Я горжусь „Watermelon Fanasy“, потому что Снупп Догг взял его в свой трек».