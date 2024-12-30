Галь Гадот перенесла операцию по удалению тромба из мозга

Галь Гадот рассказала в своих соцсетях, что в марте прошлого года она перенесла операцию по удалению тромба в мозге вскоре после рождения четвертого ребенка.

Актриса отметила, что на восьмом месяце беременности в течение нескольких недель страдала от «мучительных головных болей, которые приковывали меня к постели».

«В конце концов я прошла магнитно-резонансную томографию, которая открыла страшную правду. В один момент я и моя семья столкнулись с тем, насколько хрупкой может быть жизнь», — рассказала Гадот, которой поставили диагноз «церебральный венозный тромбоз».

По ее словам, этот случай стал суровым напоминанием о том, как быстро все может измениться. «И в разгар трудного года все, чего я хотела, — это держаться и жить. Мы поспешили в больницу, и через несколько часов мне сделали срочную операцию.

Моя дочь, Ори, родилась в тот момент неопределенности и страха. Ее имя, означающее „мой свет“, было выбрано не случайно. Перед операцией я сказала Джарону, что, когда появится наша дочь, она станет тем светом, который будет ждать меня в конце этого туннеля», — добавила Гадот.

Актриса отметила, что сейчас она полностью здорова и поблагодарила врачей за спасение ее жизни. «Это путешествие научило меня многому. Во-первых, очень важно прислушиваться к своему телу и доверять тому, что оно нам говорит. Боль, дискомфорт или даже едва заметные изменения часто несут в себе глубокий смысл, и внимательное отношение к своему телу может спасти жизнь.