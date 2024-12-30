В Беларуси заочно приговорили комика Славу Комиссаренко

Минский городской суд заочно приговорил к шести годам в исправительной колонии общего режима стендап-комика Славу Комиссаренко. Об этом сообщает БелТА.

Комика признали виновным в клевете и публичном оскорблении президента Александра Лукашенко, а также в разжигании вражды и розни.

Расследование против Комиссаренко началось еще в августе этого года. «Приглашали явиться, но у меня, к сожалению, не получается», — прокомментировал Комиссаренко решение Следственного комитета о старте «специального производства» в своих соцсетях.

В своих выступлениях комик неоднократно пародировал Александра Лукашенко, шутил над ним и называл «Чик-чириком». В 2021 году ему запретили выступать в Беларуси после шуток о президенте в шоу «Что было дальше?».