В элитном московском ЖК сдают студию размером с туалет. Впрочем, самого туалета в ней нет

В элитном московском ЖК у станции метро «Динамо» сдают на долгий срок студию размером с туалетную комнату. Ее площадь меньше 3 квадратных метров. На объявление обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Другие квартиры в этом доме сдаются по цене от 100 тыс. до 350 тыс. рублей в месяц, однако эта наностудия ― всего за 25 тыс.

В помещении размером 1,7×1,7 метра есть ограниченное спальное место, полки для хранения вещей, кондиционер, зеркало, чайник и свой вход «как в отдельную квартиру». Зато там нет окон, туалета и душа ― мыться предлагается в ближайшем фитнес-зале, а туалетом и раковиной пользоваться гостевыми на 1 этаже ЖК.

Собственник называет помещение «миниапартаментом с oгрaниченными удобcтвами», сделанном в концепции капсульного отеля. Сдавать его он готов не всем ― арендатор должен быть ниже 170 сантиметров и непривередлив. Решение о сдаче собственник вынесет лишь после «проверки документов и репутации».