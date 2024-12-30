Талибы запретили окна в помещениях, используемых женщинами

Верховный лидер движения «Талибан»* издал указ, запрещающий строительство окон в жилых домах, выходящих на места, используемые афганскими женщинами.

Согласно заявлению, опубликованному пресс-секретарем правительства Талибана Забихуллой Муджахидом, в новых зданиях не должно быть окон, через которые можно увидеть «двор, кухню, соседский колодец и другие места, обычно используемые женщинами».

«Вид женщин, работающих на кухне, во дворе или набирающих воду из колодцев, может привести к непристойным действиям», — говорится в постановлении.

Муниципальные власти и другие ведомства должны будут следить за строительными площадками. В случае наличия таких окон владельцам будет рекомендовано построить стену или загородить обзор, «чтобы избежать неудобств, причиняемых соседям», говорится в указе.

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в 2021 году после вывода из страны американских войск. В Афганистане было приостановлено действие конституции и уголовного кодекса. Они были фактически заменены на фундаменталистскую интерпретацию законов шариата.

Талибы запретили женщинам получать образование, путешествовать без сопровождения мужчин, заниматься каким‑либо видом спорта, ввели смертную казнь за супружескую измену. Салоны красоты и женские приюты были вынуждены закрыться.

В сентябре талибы опубликовали новые законы о пороках и добродетелях, которые занимают 114 страниц и включают 35 статей. Документ запрещает женщинам петь и читать вслух на публике, объясняя это тем, что их голос интимен. Женщин также обязали закрывать лицо и тело в общественных местах и не смотреть на незнакомых мужчин, чтобы избежать соблазна.

В октябре правительство запретило женщинам публично разговаривать не только с мужчинами, но и с другими женщинами. Согласно заявлению Халида Ханафи, взрослым женщинам запрещено позволять другим взрослым женщинам слышать свои голоса. Это значит, что афганкам нельзя даже читать Коран вслух в присутствии других женщин.

28 декабря Владимир Путин подписал закон, позволяющий исключить «Талибан» из списка запрещенных. Согласно закону, запрет деятельности может быть временно приостановлен по решению суда на основании заявления генпрокурора. Для этого необходимо предоставить данные, что такая организация прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.