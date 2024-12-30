Исследование: одна сигарета сокращает продолжительность жизни на 20 минут

Исследователи из Университетского колледжа Лондона представили новую оценку вреда сигарет. Оказалось, что они сокращают продолжительность жизни больше, чем считали врачи, сообщает The Guardian.

Ученые обнаружили, что в среднем одна сигарета отнимает у человека около 20 минут жизни, а это значит, что обычная пачка из 20 сигарет может сократить жизнь человека почти на семь часов.

Согласно анализу, если курильщик, который курит 10 сигарет в день, бросит эту привычку 1 января, то он сможет предотвратить потерю целого дня жизни к 8 января. Если бросить курить до 5 февраля, то продолжительность жизни увеличится на неделю, а если до 5 августа, то на целый месяц.

«Люди, как правило, знают, что курение вредно, но склонны недооценивать, насколько. В среднем курильщики, которые не бросают курить, теряют около десяти лет жизни. Это 10 лет драгоценного времени, жизненных моментов и встреч с близкими», — отметила главный научный сотрудник исследовательской группы UCL по алкоголю и табаку Сара Джексон.

Если более ранняя оценка, опубликованная в журнале BMJ в 2000 году, показала, что в среднем одна сигарета сокращает продолжительность жизни примерно на 11 минут, то последний анализ почти удваивает эту цифру до 20 минут — 17 минут для мужчин и 22 минуты для женщин.

«Некоторые люди могут подумать, что они не против пропустить несколько лет жизни, учитывая, что старость часто сопровождается хроническими заболеваниями или инвалидностью. Но курение не сокращает нездоровый период в конце жизни.

В первую очередь оно съедает относительно здоровые годы в середине жизни, отодвигая начало нездоровья. Это означает, что 60-летний курильщик обычно имеет здоровье 70-летнего некурящего человека», — добавил Джексон.

Авторы исследования добавили, что безопасного уровня курения не существует: риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта лишь на 50% ниже у людей, выкуривающих одну сигарету в день, по сравнению с теми, кто выкуривает 20 в день. «Бросать курить полезно в любом возрасте, но чем раньше курильщики сойдут с эскалатора смерти, тем дольше и здоровее они смогут прожить свою жизнь», — пишут ученые.