Магнус Карлсен вернется на ЧМ по блицу после спора о дресс-коде. ФИДЕ разрешила играть в джинсах

Шахматист Магнус Карлсен вернется на чемпионат мира по блицу в Нью-Йорке после того, как покинул турнир после решения ФИДЕ не допустить его к участию в рапиде из‑за нарушения дресс-кода.

По словам спортсмена, после инцидента он провел переговоры с президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем. «Поговорив с Дворковичем и главным спонсором Турловым, я почувствовал, что мы можем провести плодотворную дискуссию, и в конце концов я решил играть».

«Кроме того, я люблю играть в блиц-шахматы. Я хочу дать болельщикам возможность увидеть, как я играю. Возможно, это будет в последний раз, кто знает», — рассказал Карлсен.

29 декабря Дворкович выразил сожаление по поводу обострения ситуации, признал важную роль Карлсена в развитии спорта и разрешил выступать на соревнованиях в джинсах.

«После консультаций с нашими партнерами я принял решение опробовать подход, который обеспечит большую гибкость для официальных лиц ФИДЕ при вынесении решений о соответствии одежды требованиям.