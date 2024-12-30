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Магнуса Карлсена сняли с ЧМ по рапиду из‑за джинсов. Он раскритиковал федерацию и послал ее

Магнус Карлсен вернется на ЧМ по блицу после спора о дресс-коде. ФИДЕ разрешила играть в джинсах

Сегодня в 10:05
Фото: NurPhoto /Getty Images

Шахматист Магнус Карлсен вернется на чемпионат мира по блицу в Нью-Йорке после того, как покинул турнир после решения ФИДЕ не допустить его к участию в рапиде из‑за нарушения дресс-кода.

По словам спортсмена, после инцидента он провел переговоры с президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем. «Поговорив с Дворковичем и главным спонсором Турловым, я почувствовал, что мы можем провести плодотворную дискуссию, и в конце концов я решил играть».

«Кроме того, я люблю играть в блиц-шахматы. Я хочу дать болельщикам возможность увидеть, как я играю. Возможно, это будет в последний раз, кто знает», — рассказал Карлсен.

29 декабря Дворкович выразил сожаление по поводу обострения ситуации, признал важную роль Карлсена в развитии спорта и разрешил выступать на соревнованиях в джинсах.

«После консультаций с нашими партнерами я принял решение опробовать подход, который обеспечит большую гибкость для официальных лиц ФИДЕ при вынесении решений о соответствии одежды требованиям.

Принцип прост: по-прежнему требуется соблюдать официальный дресс-код, но допускаются элегантные незначительные отклонения, в частности, подходящие джинсы в тон к пиджаку. В конце концов, наступает Новый год, и я искренне надеюсь, что никто не попытается испортить праздничное настроение, в том числе и злоупотребляя этой дополнительной гибкостью», — говорится в его заявлении.

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