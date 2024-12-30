В возрасте 100 лет умер 39-й президент США Джимми Картер. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на его сына Чипа.

«Мой отец был героем не только для меня, но и для всех, кто верит в мир, права человека и бескорыстную любовь», — сказал он.

Картер стал самым долгоживущим президентом в истории США. Он занимал пост президента всего один срок и был побежден Рональдом Рейганом в 1980 году. Все последующие после этого десятилетия Картер занимался международными отношениями и правами человека, что принесло ему Нобелевскую премию мира в 2002 году.