В возрасте 100 лет умер 39-й президент США Джимми Картер. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на его сына Чипа.
«Мой отец был героем не только для меня, но и для всех, кто верит в мир, права человека и бескорыстную любовь», — сказал он.
Картер стал самым долгоживущим президентом в истории США. Он занимал пост президента всего один срок и был побежден Рональдом Рейганом в 1980 году. Все последующие после этого десятилетия Картер занимался международными отношениями и правами человека, что принесло ему Нобелевскую премию мира в 2002 году.
Его гуманитарная деятельность проходила под руководством Центра Картера в Атланте, который он основал в начале 1980-х годов вместе с женой Розалинн.
Картер путешествовал по миру в качестве эмиссара мира, наблюдателя за выборами и защитника общественного здоровья. В 1994 году он посетил Северную Корею, а в 2002 году — Кубу. Центру Картера приписывают помощь в излечении речной слепоты, трахомы и дракункулеза, число случаев которых в Африке и Азии в 1986 году составляло миллионы, а сегодня — единицы.
Картер был критиком вторжения в Ирак в 2003 году, использования беспилотных летательных аппаратов, бессрочной правительственной слежки и тюрьмы в Гуантанамо. Экс-президент также играл центральную роль в продвижении организации Habitat for Humanity, которая предоставляет жилье нуждающимся.
Еще Картер продвигал альтернативную энергетику, установив солнечные батареи на Белом доме. Однако позже Рейган их демонтировал.