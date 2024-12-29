Вышел трейлер мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

Действие будет происходить не в киновселенной Marvel, а в альтернативной реальности, где наставником супергероя становится не Тони Старк, а Норман Озборн. Создатели пошли на такой шаг, чтобы не ограничивать себя в плане сюжета и ползволить себе полную творческую свободу.

«Все началось с того, что мы подумали: „Ладно, это первый год обучения Человека-паука в колледже, он будет первокурсником, можем ли мы обойтись без этого и остаться полностью в киновселенной Marvel?“, и уже на раннем этапе разработки мы поняли, насколько зашли в тупик. Мы не могли по-настоящему использовать врагов персонажа, его происхождение и прочее», ― пояснял исполнительный продюсер Брэд Виндербаум.