Вышел трейлер мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

Marvel представил полноценный трейлер нового анимационного сериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». Премьера состоится 29 января на Disney+.
Шоу расскажет о истории происхождения Питера Паркера и его первых шагах в качестве Человека-паука.
Действие будет происходить не в киновселенной Marvel, а в альтернативной реальности, где наставником супергероя становится не Тони Старк, а Норман Озборн. Создатели пошли на такой шаг, чтобы не ограничивать себя в плане сюжета и ползволить себе полную творческую свободу.
«Все началось с того, что мы подумали: „Ладно, это первый год обучения Человека-паука в колледже, он будет первокурсником, можем ли мы обойтись без этого и остаться полностью в киновселенной Marvel?“, и уже на раннем этапе разработки мы поняли, насколько зашли в тупик. Мы не могли по-настоящему использовать врагов персонажа, его происхождение и прочее», ― пояснял исполнительный продюсер Брэд Виндербаум.
Главным сценаристом и одним из продюсеров проекта выступает Джефф Траммелл, писавший сценарии для мультсериалов «Амфибия», «Глюкотехники» и «Крэйг из царства Ручья». Анимация шоу отдает дань уважения ранним комиксам «The Amazing Spider-Man» от Стэна Ли и Стива Дитко.