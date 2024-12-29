Азербайджан ужесточил правила пребывания россиян в стране

Азербайджан сократил срок временного пребывания россиян в стране до 90 дней в году. Постановление об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Изменения вступят в силу с нового года.

Раньше россияне без визы тоже могли находиться в Азербайджане лишь 90 дней, но без оговорки, что в течение года. Когда срок безвизового пребывания подходил к концу, граждане РФ могли сразу вернуться и начать новый 90-дневный период пребывания.

В МИД Азербайджана сказали, что изменения стали ответом на действия Москвы. В августе Владимир Путин подписал закон о сокращении срока пребывания иностранцев без виз в России со 180 до 90 дней в течение года. Документ также вступает в силу с 1 января.

Свое решение Азербайджан принял на фоне крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines, которое произошло 25 декабря. Самолет Embraer 190 с 67 людьми на борту потерпел катастрофу в казахстанском Актау после того, как не смог сесть в столице Чечни. Погибли 38 человек, 29 выжили.