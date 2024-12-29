Азербайджан ужесточил правила пребывания россиян в стране

Азербайджан сократил срок временного пребывания россиян в стране до 90 дней в году. Постановление об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Изменения вступят в силу с нового года.
Раньше россияне без визы тоже могли находиться в Азербайджане лишь 90 дней, но без оговорки, что в течение года. Когда срок безвизового пребывания подходил к концу, граждане РФ могли сразу вернуться и начать новый 90-дневный период пребывания.
В МИД Азербайджана сказали, что изменения стали ответом на действия Москвы. В августе Владимир Путин подписал закон о сокращении срока пребывания иностранцев без виз в России со 180 до 90 дней в течение года. Документ также вступает в силу с 1 января.
Свое решение Азербайджан принял на фоне крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines, которое произошло 25 декабря. Самолет Embraer 190 с 67 людьми на борту потерпел катастрофу в казахстанском Актау после того, как не смог сесть в столице Чечни. Погибли 38 человек, 29 выжили.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден над Грозным во время обстрела с земли, и его привели в неуправляемое состояние средства радиоэлектронной борьбы. Владимир Путин 28 декабря принес извинения Алиеву. Российский президент отметил, что, когда лайнер совершал посадку, на Кавказе отражали атаку беспилотников. После этого глава Азербайджана сказал, что ждет не только извинений, но также признания вины и выплаты компенсаций.