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Джастин Бальдони подаст «шокирующий» встречный иск на Блейк Лайвли после ее обвинений в харассменте

Сегодня в 18:53
Фото: Sony Pictures Releasing

Звезда романтического фильма «Все закончится на нас» Джастин Бальдони готовит встречный иск на актрису Блейк Лайвли, его партнершу по съемочной площадке. Первым об этом сообщил Daily Mail со ссылкой на инсайдера, затем информацию о готовящемся иске подтвердил изданию Deadline адвокат актера.

На прошлой неделе Лайвли обвинила Бальдони в сексуализированных домогательствах и попытке очернить ее репутацию — актриса подала жалобу в Департамент по гражданским правам Калифорнии. В документе утверждается, что Бальдони описывал ей собственные гениталии, мог войти в помещение, когда Лайвли переодевалась, не скрывал свою зависимость от порно и сознательно продлевал съемки поцелуев с ней. Когда Бальдони заволновался, что актриса публично обвинит его в домогательствах, он решил запустить пиар-кампанию, чтобы очернить репутацию Лайвли, говорится в ее судебной жалобе.

По информации Daily Mail, Бальдони готовится подать встречные иски 2 января, когда суды в США заработают после новогодних каникул. Актер считает, что пиар-команда Лайвли запустила кампанию клеветы против него (а не наоборот). Так актриса якобы хочет обелить свою репутацию после негативных отзывов в СМИ, которые она получила во время продвижения фильма.

«Вы серьезно думаете, что Блейк Лайвли, которая замужем за таким влиятельным человеком, будет смиренно сидеть сложа руки, если ее домогались на съемках, а потом выждет еще четыре месяца после выхода фильма, перед тем как подать жалобу? Это просто бессмысленно!» — цитирует Daily Mail слова инсайдера.

Адвокат Бальдони Брайан Фридман сказал Deadline, что встречный иск шокирует публику: «Я не буду говорить, когда или сколько исков мы подадим, но когда мы подадим первый иск, это шокирует всех, кого заставили поверить в явно ложную историю».

По его словам, иски расскажут правду и будут подкреплены «реальными доказательствами». «За более чем 30 лет практики я никогда не видел такого уровня неэтичного поведения, намеренно подогреваемого манипуляциями со стороны СМИ», ― прокомментировал юрист обвинения Лайвли.

Фильм «Все закончится на нас», основанный на одноименном романе Коллин Гувер, вышел в августе 2024 года и стал хитом проката, заработав более 350 млн долларов. Бальдони и Лайвли не только исполнители в нем главных ролей, между героями которых на экране любовная связь. Бальдони ― режиссер картины, а Лайвли числится среди ее продюсеров.

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