В Венгрии собрали полноразмерный трамвай из деталек LEGO

Венгерский художник Балаж Дочи и его помощники собрали полноразмерный трамвай из деталек LEGO в центре Будапешта. Об этом пишет South China Morning Post.

На сборку трамвая длиной 11 метров понадобились 1,8 млн деталек LEGO, 90 помощников и 6,8 тыс. часов. Самый амбициозный проект художника заказал крупнейший городской перевозчик «Будапештский транспортный центр» (Budapesti Közlekedési Központ). Большая игрушка ездит по улицам города, но людей не перевозит.

На внешнюю поверхность трамвая Дочи прикрепил несколько опорных плит, к которым можно цеплять новые детальки LEGO. Таким образом прохожие могут оставить свой след на лего-трамвае.

Дочи занимается LEGO более десяти лет. В процессе сборки он делает в специальных программах наброски и планы проекта, а затем берется за детальки. Художник поделился, что в таких «мегаконструкциях», как трамвай, из‑за дефектов размером в десятую долю миллиметра может все пойти под откос.

48-летний художник увлекся конструктором LEGO еще в детстве. Его напарником был старший брат. «Мы умоляли соседских детей принести свои наборы, чтобы мы могли построить более крупные конструкции. У нас уже тогда были амбиции», — поделился Дочи.