Умер основатель HBO Чарльз Долан

В США в возрасте 98 лет умер пионер кабельного телевидения, основатель Home Box Office (HBO) Чарльз Долан. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Представитель семьи основателя HBO отметил, что Долан умер естественной смертью в окружении близких.
Чарльз Долан в начале 1960-х переехал из Кливленда в Нью-Йорк, где основал компанию Teleguide Inc. Она предоставляла услуги кабельной связи гостиницам города. Затем была создана Sterling Manhattan Cable — первая городская компания кабельного телевидения. В 1972 году господин Долан основал HBO.
Кроме HBO, бизнесмен учредил ведущего оператора платного телевидения Нью-Йорка Cablevision, создал телеканал American Movie Classics (AMC) и первую в стране сеть кабельных телеканалов с круглосуточным вещанием News 12.