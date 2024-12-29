The Independent составил список лучших актеров XXI века

Издание The Independent опубликовало список лучших актеров XXI века. В него вошли 60 артистов — американских, британских, ирландских, французских и немецких.
Рейтинг составила команда издания, отвечающая за раздел культуры. Она сделала его по двум причинам: чтобы отдать дань уважения любимым актерам и порадовать киноманов, которые могут быть «категорически не согласны» с выбором.
Составители списка учитывали только полнометражные фильмы, выпущенные после 2000 года, поэтому в рейтинге нет Мерил Стрип, Аль Пачино и Джина Хэкмена. Критериев при выборке самих актеров как таковых не было. «Наличие некоторых актеров и отсутствие других может не всем понравиться, но выбор происходил достаточно легкомысленно — и даже среди авторов рейтинга было много разногласий», — предупредили журналисты.
Рейтинг 60 величайших актеров современности по версии The Independent:
- Филип Сеймур Хоффман
- Эмма Стоун
- Дэниэл Дэй-Льюис
- Дензел Вашингтон
- Николь Кидман
- Дэниэл Калуя
- Сон Кан-хо
- Кейт Бланшетт
- Колин Фаррелл
- Флоренс Пью
- Уиллем Дефо
- Натали Портман
- Изабель Юппер
- Кристиан Бэйл
- Дженнифер Лоуренс
- Кристен Стюарт
- Леонардо Ди Каприо
- Мишель Уильямс
- Кирстен Данст
- Тильда Суинтон
- Тони Люн
- Адам Драйвер
- Пенелопа Крус
- Джесси Племонс
- Кэри Маллиган
- Хоакин Феникс
- Пол Джаматти
- Сирша Ронан
- Махершала Али
- Рэйчел МакАдамс
- Райан Гослинг
- Фрэнсис Макдорманд
- Марк Руффало
- Майкл Стулбарг
- Роберт Паттинсон
- Адель Энель
- Джейсон Шварцман
- Вигго Мортенсен
- Виола Дэвис
- Хавьер Бардем
- Ирфан Хан
- Том Харди
- Эндрю Гарфилд
- Роберт Дауни-младший
- Кейт Уинслет
- Люпита Нионго
- Леа Сейду
- Том Хэнкс
- Сандра Хюллер
- Оливия Колман
- Энди Серкис
- Лесли Мэнвилл
- Рэйф Файнс
- Салли Хокинс
- Мэттью Макконахи
- Кэтрин Кинер
- Хью Грант
- Стивен Грэм
- Эми Адамс
- Том Круз
В 2020 году рейтинг лучших актеров публиковал The New York Times. Лидером списка стал Дензел Вашингтон, второе и третье место заняли Изабель Юппер и Дэниэл Дей-Льюис.