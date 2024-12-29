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The Independent составил список лучших актеров XXI века

Сегодня в 16:47
Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Издание The Independent опубликовало список лучших актеров XXI века. В него вошли 60 артистов — американских, британских, ирландских, французских и немецких.

Рейтинг составила команда издания, отвечающая за раздел культуры. Она сделала его по двум причинам: чтобы отдать дань уважения любимым актерам и порадовать киноманов, которые могут быть «категорически не согласны» с выбором.

Составители списка учитывали только полнометражные фильмы, выпущенные после 2000 года, поэтому в рейтинге нет Мерил Стрип, Аль Пачино и Джина Хэкмена. Критериев при выборке самих актеров как таковых не было. «Наличие некоторых актеров и отсутствие других может не всем понравиться, но выбор происходил достаточно легкомысленно — и даже среди авторов рейтинга было много разногласий», — предупредили журналисты.

Рейтинг 60 величайших актеров современности по версии The Independent:

  1. Филип Сеймур Хоффман
  2. Эмма Стоун
  3. Дэниэл Дэй-Льюис
  4. Дензел Вашингтон
  5. Николь Кидман
  6. Дэниэл Калуя
  7. Сон Кан-хо
  8. Кейт Бланшетт
  9. Колин Фаррелл
  10. Флоренс Пью
  11. Уиллем Дефо
  12. Натали Портман
  13. Изабель Юппер
  14. Кристиан Бэйл
  15. Дженнифер Лоуренс
  16. Кристен Стюарт
  17. Леонардо Ди Каприо
  18. Мишель Уильямс
  19. Кирстен Данст
  20. Тильда Суинтон
  21. Тони Люн
  22. Адам Драйвер
  23. Пенелопа Крус
  24. Джесси Племонс
  25. Кэри Маллиган
  26. Хоакин Феникс
  27. Пол Джаматти
  28. Сирша Ронан
  29. Махершала Али
  30. Рэйчел МакАдамс
  31. Райан Гослинг
  32. Фрэнсис Макдорманд
  33. Марк Руффало
  34. Майкл Стулбарг
  35. Роберт Паттинсон
  36. Адель Энель
  37. Джейсон Шварцман
  38. Вигго Мортенсен
  39. Виола Дэвис
  40. Хавьер Бардем
  41. Ирфан Хан
  42. Том Харди
  43. Эндрю Гарфилд
  44. Роберт Дауни-младший
  45. Кейт Уинслет
  46. Люпита Нионго
  47. Леа Сейду
  48. Том Хэнкс
  49. Сандра Хюллер
  50. Оливия Колман
  51. Энди Серкис
  52. Лесли Мэнвилл
  53. Рэйф Файнс
  54. Салли Хокинс
  55. Мэттью Макконахи
  56. Кэтрин Кинер
  57. Хью Грант
  58. Стивен Грэм
  59. Эми Адамс
  60. Том Круз

В 2020 году рейтинг лучших актеров публиковал The New York Times. Лидером списка стал Дензел Вашингтон, второе и третье место заняли Изабель Юппер и Дэниэл Дей-Льюис.

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