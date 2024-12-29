The Independent составил список лучших актеров XXI века

Рейтинг составила команда издания, отвечающая за раздел культуры. Она сделала его по двум причинам: чтобы отдать дань уважения любимым актерам и порадовать киноманов, которые могут быть «категорически не согласны» с выбором.

Составители списка учитывали только полнометражные фильмы, выпущенные после 2000 года, поэтому в рейтинге нет Мерил Стрип, Аль Пачино и Джина Хэкмена. Критериев при выборке самих актеров как таковых не было. «Наличие некоторых актеров и отсутствие других может не всем понравиться, но выбор происходил достаточно легкомысленно — и даже среди авторов рейтинга было много разногласий», — предупредили журналисты.