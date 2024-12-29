Третий сезон «Вампиров средней полосы» выйдет в 2025 году

Онлайн-кинотеатр Start выпустит третий сезон сериала «Вампиры средней полосы» выйдет в следующем году. Кадры из продолжения показали в анонсе релизов 2025 года.
В третьем сезоне, судя по видео, вернутся исполнители главных ролей — Юрий Стоянов, Артем Ткаченко и Глеб Калюжный. Более конкретной даты Start не назвал, зато озаглавил сериал «главным возвращением».
«Вампиров средней полосы» продлили на третий сезон в начале февраля 2023 года, почти сразу после релиза второго сезона в декабре 2022-го. Съемки новой части прошли тем же летом.
Премьера «Вампиров средней полосы» состоялась в марте 2021 года. Кинокритик Никита Лаврецкий добавлял первый сезон в список главных сериальных премьер.