Второй сезон «Игры в кальмара» возглавил топ сериалов Netflix во всех странах, где работает стриминг

Второй сезон «Игры в кальмара» занял первую строчку в рейтинге популярности сериалов Netflix во всех 93 странах, где работает стриминг. Об этом свидетельствуют данные портала Flix Patrol.
На следующий день после премьеры шоу лидировало в 92 странах, за исключением Новой Зеландии, где оно было на втором месте.
Первый сезон южнокорейского хита, вышедший в сентябре 2021 года, возглавил топ Netflix через 8 дней после премьеры и сохранял лидерство рекордных 106 дней.
Второй сезон появился на стриминге 26 декабря и получил смешанные отзывы критиков. Журналисты жалуются, что второй сезон более затянут, слишком похож на первый и не привносит дополнительной глубины в мифологию мира. При этом многие хвалят, как проект поднимает современные социальные проблемы ― капиталистическую эксплуатацию, классовое неравенство и эрозию морали.