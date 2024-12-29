Самым популярным новогодним фильмом у российских зумеров стал «Один дома»

Самым популярным новогодним фильмом у российских зумеров и миллениалов оказалась американская комедия «Один дома». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу поисковой системы «Яндекс».
По данным сервиса, 31 декабря фильм «Один дома» особенно часто ищут пользователи в возрасте от 18 до 34 лет.
Россияне старше 55 лет чаще всего ищут фильм «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова.
Есть и картины, интерес к которым высок у людей всех возрастов. Это «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи» и «Любовь и голуби». Однако реже всего эти фильмы ищут пользователи младше 18 лет и старше 55 лет.
Недавно «Дзен» определил, какие советские звезды больше всего нравятся россиянкам в возрасте 18-25 лет. Рейтинг крашей возглавили Михаил Боярский, Владимир Высоцкий и Олег Янковский.