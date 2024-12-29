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В России появится «Национальный словарный фонд»

Сегодня в 13:58
Фото: PxHere

В России создадут информационную систему «Национальный словарный фонд» для повышения грамотности населения и «защиты русского языка». Ее оператором выступит Минобрнауки, следует из постановления правительства.

«Национальный словарный фонд» будет содержать нормы русского литературного языка, которые намерены обновлять не реже одного раза в пять лет. В правительстве подчеркнули, что аналогов подобной системы нет.

«Лексикографическая деятельность, ориентированная на печатное издание словарей, не дает возможности получить полноценное представление об актуальном состоянии языка, отстает от культурно-языковых потребностей общества. Создание „Национального словарного фонда“ позволит устранить этот пробел», — объяснили в кабмине.

«Национальный словарный фонд» поделят на пять модулей: с базовой информацией о слове; синонимами и антонимами, фразеологизмами, историей происхождения и употреблением в разговорной речи; со статьями исторических словарей и их сравнениями по заданным параметрам.

Владимир Путин подписал закон о создании «Национального словарного фонда» 22 апреля. Он поручал запустить его в 2025 году.

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