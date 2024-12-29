В России появится «Национальный словарный фонд»

В России создадут информационную систему «Национальный словарный фонд» для повышения грамотности населения и «защиты русского языка». Ее оператором выступит Минобрнауки, следует из постановления правительства.

«Национальный словарный фонд» будет содержать нормы русского литературного языка, которые намерены обновлять не реже одного раза в пять лет. В правительстве подчеркнули, что аналогов подобной системы нет.