В России появится «Национальный словарный фонд»

В России создадут информационную систему «Национальный словарный фонд» для повышения грамотности населения и «защиты русского языка». Ее оператором выступит Минобрнауки, следует из постановления правительства.
«Национальный словарный фонд» будет содержать нормы русского литературного языка, которые намерены обновлять не реже одного раза в пять лет. В правительстве подчеркнули, что аналогов подобной системы нет.
«Лексикографическая деятельность, ориентированная на печатное издание словарей, не дает возможности получить полноценное представление об актуальном состоянии языка, отстает от культурно-языковых потребностей общества. Создание „Национального словарного фонда“ позволит устранить этот пробел», — объяснили в кабмине.
«Национальный словарный фонд» поделят на пять модулей: с базовой информацией о слове; синонимами и антонимами, фразеологизмами, историей происхождения и употреблением в разговорной речи; со статьями исторических словарей и их сравнениями по заданным параметрам.
Владимир Путин подписал закон о создании «Национального словарного фонда» 22 апреля. Он поручал запустить его в 2025 году.