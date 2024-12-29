Бернар Арно возглавил список миллиардеров, сильнее всего «обедневших» в 2024-м

Business Insider опубликовал список миллиардеров, чье состояние сильнее всего сократилось в 2024 году. На первой строчке оказался Бернар Арно ― генеральный директор крупнейшего производителя предметов роскоши LVMH.
Его состояние сократилось на 31 млрд долларов, до 176 млрд. BI отмечает, что люксовые бренды в этом году столкнулись с трудностями, особенно в Китае, который пережил кризис недвижимости и высокую безработицу среди молодежи.
25 млрд долларов потеряла наследница L’Oréal Франсуаза Беттанкур-Майерс. Акции компании обесценились на 26% с начала года из‑за падения продаж в КНР.
На третьей строчке мексиканский миллиардер Карлос Слим, глава телекоммуникационного гиганта Amóvil, ставший беднее на 23 млрд долларов. За ним идет Колин Хуан, основатель Pinduoduo, материнской компании интернет-магазина Temu, акции которого в этом году упали более чем на 30%. Состояние Хуана стало меньше на 35 млрд.
Замыкает топ-5 Франсуа Пино, глава люксовой группы Kering, куда входят Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta и другие бренды, потерял 14 млрд долларов. Акции его компании упали на 40%.
В рейтинге миллиардеров, наиболее выигравших в уходящем году, пять выходцев из технологического сектора ― Илон Маск (+239 млрд долларов), Марк Цукерберг (+85 млрд), гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (+78 млрд), основатель Oracle Ларри Эллисон (+70 млрд) и соучредитель Amazon Джефф Безос (+69 млрд).