Бернар Арно возглавил список миллиардеров, сильнее всего «обедневших» в 2024-м

Business Insider опубликовал список миллиардеров, чье состояние сильнее всего сократилось в 2024 году. На первой строчке оказался Бернар Арно ― генеральный директор крупнейшего производителя предметов роскоши LVMH.

Его состояние сократилось на 31 млрд долларов, до 176 млрд. BI отмечает, что люксовые бренды в этом году столкнулись с трудностями, особенно в Китае, который пережил кризис недвижимости и высокую безработицу среди молодежи.