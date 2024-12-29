В саратовском поселке вместо единственного магазина открылся пункт выдачи Ozon

В поселке Центральная усадьба близ Саратова на месте единственного магазина открылся пункт выдачи заказов Ozon. Местным жителям предложили закупать продукты через маркетплейс, пишет Baza.
В поселке, где проживают около 300 человек, есть школа, фельдшерская станция, Дом досуга и с недавнего времени ПВЗ Ozon. Ближайший продовольственный магазин находится в соседнем селе Рыбушка, до которого 7 километров. Те, у кого нет автомобиля, добраться до него не могут, рассказал местный житель Владимир.
Изначально в Центральной усадьбе было два магазина, но Baza и «Народный фронт» со слов мужчины опубликовала две версии его закрытия: то ли его сожгли, то ли «землю под магазином продали». На обращения жителей поселка в администрации отвечали, что здание со вторым магазином «нигде не числится». Активисты «Народного фронта» обратились в властям Саратова в просьбой обеспечить продуктами жителей Центральной усадьбы.
Центральная усадьба принадлежит совхозу «15 лет Октября». В 2021 году поселок вошел в состав городского округа Саратова.