В саратовском поселке вместо единственного магазина открылся пункт выдачи Ozon

В поселке, где проживают около 300 человек, есть школа, фельдшерская станция, Дом досуга и с недавнего времени ПВЗ Ozon. Ближайший продовольственный магазин находится в соседнем селе Рыбушка, до которого 7 километров. Те, у кого нет автомобиля, добраться до него не могут, рассказал местный житель Владимир.