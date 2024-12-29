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Глава Sony обвинил критиков в провале «Мадам Паутины» и «Крейвена-охотника»

Сегодня в 10:50
Фото: Sony Pictures/YouTube

Генеральный директор Sony Pictures Тони Винчикерра возложил вину за кассовый провал «Мадам Паутины» и «Крейвена-охотника» на критиков, которые «распяли» эти фильмы. Об этом он заявил в интервью Los Angeles Times.

»«Мадам Паутина» не добилась успеха в кинотеатрах, потому что пресса просто распяла ее. Это был неплохой фильм, и он отлично прошел на Netflix . По какой‑то причине пресса решила, что они не хотят, чтобы мы делали эти фильмы по Крейвену и Мадам Паутине, и критики просто уничтожили их. Это не ужасные фильмы. Их просто уничтожили критики в прессе по какой‑то причине», — сказал Винчикерра.

Однако студийный руководитель признал, что вселенная Человека-паука уже не может выглядеть так же, как раньше, «нужно переосмыслить ее». Винчикерра считает, что если выйдет еще один фильм по этой вселенной, то его «уничтожат, независимо от того, насколько он хорош или плох».

На Rotten Tomatoes рейтинг «Мадам Паутины» составляет всего 11% «свежести», а у «Крейвена-охотника» дела обстоят не намного лучше — 17%. В середине декабря Metacritic добавил ленту о супергероине в список худших фильмов 2024 года.

Актеры «Мадам Паутины» и сами признавали, что фильм получился провальным. Студийные боссы намеревались запустить новую франшизу, но после «Крейвена-охотника, который стартовал в прокате еще хуже, Sony решила прекратить развитие вселенной о врагах Человека-паука.

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Теги:
Netflix
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