Глава Sony обвинил критиков в провале «Мадам Паутины» и «Крейвена-охотника»

»«Мадам Паутина» не добилась успеха в кинотеатрах, потому что пресса просто распяла ее. Это был неплохой фильм, и он отлично прошел на Netflix . По какой‑то причине пресса решила, что они не хотят, чтобы мы делали эти фильмы по Крейвену и Мадам Паутине, и критики просто уничтожили их. Это не ужасные фильмы. Их просто уничтожили критики в прессе по какой‑то причине», — сказал Винчикерра.