В Южной Корее разбился самолет. Погибли 179 человек

В аэропорту Южной Кореи совершил крушение самолет Jeju Air, в результате чего почти никто не выжил. Подтверждена гибель 179 человек, сообщает Yonhap.

Лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший из Бангкока, приземлялся в аэропорту Муана утром 29 декабря. Судя по кадрам, он пытался приземлиться без шасси, проскользил по взлетно-посадочной полосе и врезался в бетонное заграждение. Судно взорвалось и загорелось, его быстро потушили.

На борту самолета находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, почти все из них были гражданами Южной Кореи, еще двое — Таиланда. Выжить удалось пассажирке и стюардессе. «После того, как самолет столкнулся со стеной, пассажиров выбросило из самолета. Шансы на выживание крайне малы. Самолет почти полностью разрушен, и опознать погибших сложно», — заявили в пожарной службе.