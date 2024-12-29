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Чемпионом мира по рапиду стал 18-летний россиянин Володар Мурзин

Сегодня в 08:45
Володар Мурзин. Фото: @fide_chess

18-летний шахматист Володар Мурзин из РФ выиграл чемпионат мира по рапиду в Нью-Йорке. Второе и третье место тоже заняли россияне, сообщает ТАСС.

По итогам 13 партий Мурзин набрал 10 очков, а в последней сыграл вничью белыми фигурами с армянским шахматистом Кареном Григоряном. По 9,5 балла набрали россияне Александр Грищук и Ян Непомнящий, войдя в тройку лучших.

Накануне с чемпионата мира по рапиду дисквалифицировали победителя прошлого года Магнуса Карлсена. Шахматист нарушил дресс-код, когда отказался переодеть джинсы. Затем он отказался от участия в чемпионате мира по блицу, который пройдет с 30 по 31 декабря, и нецензурно раскритиковал Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) за навязывание правил.

ТАСС напоминает, что ранее россияне становились чемпионами мира по рапиду в 2012-м (Сергей Карякин) и 2018 году (Даниил Дубов). Победителями блица ранее выходили в 2012-м и 2015 году (Грищук), а также 2016-м (Карякин).

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