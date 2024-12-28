В США потерявшаяся собака позвонила в дверь хозяев в канун Рождества

В американском городке Грин-Коув-Спрингс, штат Флорида, собака по кличке Афина спустя почти неделю после пропажи сама вернулась домой и позвонила в дверной звонок в канун Рождества. Об этом рассказал Associated Press.
Афина, 4-летняя помесь немецкой овчарки и хаски, сбежала из своего дома 15 декабря. Ее хозяйка, Брук Комер, рассказала, что в тот день ее семья ушла в церковь и получила от соседки сообщение с фотографией Афины возле дома.
Прибежав домой, семья обнаружила ошейник на клетке питомца и ни одного отверстия в доме, через которое Афина могла бы выбраться. Как ей удалось сбежать, остается загадкой.
События следующей недели Комер называет «невероятной» историей: соседи и жители близлежащих городов связывались с ней по объявлению о пропаже собаки и присылали кадры или фотографии, на которых было видно Афину. Судя по всем сообщениям, полученным женщиной, собака совершила почти 32-километровое путешествие в оба конца.
При каждом сообщении Комер и ее семья в течение нескольких минут отправлялись на место и искали Афину, но безрезультатно. «Она была лучшим чемпионом по пряткам. При каждой наводке мое сердце подскакивало, и, честно говоря, это было волнение, а потом сердце разбивалось, потому что мы всегда были на шаг позади», — поделилась хозяйка.
Спустя почти неделю, в канун Рождества около 2.30 утра, она получила видеоуведомление от дверного звонка, а ее вторая собака начала лаять.
«Я была как будто в оцепенении, собака лаяла, и как только я услышала звонок, я посмотрела на свой телефон, и увидела Афину. Она прыгала у двери и нажимала на звонок», — рассказала Комер.
Как только она открыла дверь, Афина вбежала внутрь и принялась облизывать лицо своего щенка, который лежал на диване в полусонном состоянии. После этого она тут же схватила свой мячик, чтобы поиграть, и вскоре отправилась в свою клетку, чтобы заснуть.
По словам Комер, этот опыт вселил в нее надежду. Следующими пунктами программы стали полный осмотр Афины, обработка от блох и клещей и вживление микрочипа.