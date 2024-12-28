Второй сезон «Ночного администратора» выйдет в 2025 году

Би-би-си подтвердила, что продолжение популярного драматического сериала «Ночной администратор» выйдет на BBC iPlayer и BBC One в 2025 году. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
К своим ролям вернутся Том Хиддлстон и Хью Лори. Новым режиссером стал Джорджи Бэнкс-Дэвис («Газетчицы»). В качестве сценариста вернулся Дэвид Фарр, а шоураннера — Стивен Гарретт.
В апреле 2024 года шоу продлили на второй и третий сезоны. Съемки второй части начались в конце года.
Сериал основан на одноименном романе Джона ле Карре 1993 года. Сюжет рассказывает о Джонатане Пайне, менеджере отеля и бывшем британском солдате, который проникает в ближайшее окружение крупного торговца оружием.
В прошлом году СМИ писали, что сериал, получивший признание критиков, может получить второй сезон, но с тех пор обновлений по проекту не было.