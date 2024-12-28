Минобороны: осенний призыв завершен

В России завершился осенний призыв на военную службу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
На срочную службу призвали 133 тыс. человек. Из них 578 человек направили в научные и научно-производственные подразделения, а 200 членов сборной России по олимпийским видам спорта — в спортивные роты.
Призыв начался 1 октября, а отправка призывников — 15 октября. Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 11 рейсов самолетов авиации вооруженных сил, 178 рейсов гражданской авиации, 16 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей, сообщили в Минобороны.
В этом году осенний призыв прошел по старым правилам, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. При этом в трех регионах проводилось тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, Республика Марий Эл и Сахалин.