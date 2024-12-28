«Крестный отец» ИИ выше оценил вероятность технологического апокалипсиса в ближайшие 30 лет

Британско-канадский ученый-компьютерщик, которого часто называют «крестным отцом» ИИ, выше оценил вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом в ближайшие три десятилетия. Об этом рассказал The Guardian.
Профессор Джеффри Хинтон, который в этом году был удостоен Нобелевской премии по физике за свои работы в области искусственного интеллекта, заявил, что вероятность того, что ИИ приведет к вымиранию человечества в ближайшие три десятилетия, составляет от 10 до 20%.
Ранее Хинтон говорил о 10-процентном шансе катастрофического исхода развития ИИ для человечества. Отвечая на вопрос в программе Today на радио BBC 4, придерживается ли он такого же прогноза о вероятности ИИ-апокалипсиса, он ответил: «Не совсем, от 10 до 20%».
«Видите ли, нам еще никогда не приходилось иметь дело с вещами более умными, чем мы сами. А сколько вы знаете примеров, когда более разумное существо контролируется менее разумным? Таких примеров очень мало. Есть мать и ребенок. Эволюция приложила немало усилий, чтобы позволить ребенку контролировать мать, но это единственный пример, который я знаю», — сказал он.
Заслуженный профессор Университета Торонто считает, что люди будут похожи на малышей по сравнению с разумом мощных систем искусственного интеллекта.
«Мне нравится думать об этом так: представьте себя и трехлетнего ребенка. Мы будем трехлетними детьми», — добавил Хинтон.
В прошлом году он попал в заголовки газет, уволившись с работы в Google, чтобы более открыто говорить о рисках, связанных с неограниченным развитием ИИ. Одна из основных проблем, волнующих сторонников безопасности ИИ, заключается в экзистенциальной угрозе человечеству, которую может создать развитие искусственного интеллекта общего назначения.