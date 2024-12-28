«Крестный отец» ИИ выше оценил вероятность технологического апокалипсиса в ближайшие 30 лет

Профессор Джеффри Хинтон, который в этом году был удостоен Нобелевской премии по физике за свои работы в области искусственного интеллекта, заявил, что вероятность того, что ИИ приведет к вымиранию человечества в ближайшие три десятилетия, составляет от 10 до 20%.

Ранее Хинтон говорил о 10-процентном шансе катастрофического исхода развития ИИ для человечества. Отвечая на вопрос в программе Today на радио BBC 4, придерживается ли он такого же прогноза о вероятности ИИ-апокалипсиса, он ответил: «Не совсем, от 10 до 20%».

«Видите ли, нам еще никогда не приходилось иметь дело с вещами более умными, чем мы сами. А сколько вы знаете примеров, когда более разумное существо контролируется менее разумным? Таких примеров очень мало. Есть мать и ребенок. Эволюция приложила немало усилий, чтобы позволить ребенку контролировать мать, но это единственный пример, который я знаю», — сказал он.