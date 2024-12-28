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Более 1300 крошечных улиток отпустили на волю на острове в Атлантическом океане

Сегодня в 15:06
Фото: Chester Zoo

Более 1300 улиток размером с горошину были выпущены на свободу на отдаленном острове в Атлантическом океане, пишет Би-би-си. До этого они считались вымершими: ни один из двух видов не был замечен в течение столетия.

Крошечные моллюски обитали на гористом острове Дезерта-Гранди, расположенном к юго-востоку от Мадейры. Среда обитания там была уничтожена крысами, мышами и козами, которых завезли на остров люди.

Считалось, что все эти хищники полностью истребили крошечных улиток, но серия природоохранных экспедиций, проведенных в период с 2012 по 2017 год, доказала обратное.

Специалисты по охране природы обнаружили на острове всего 200 выживших особей. Их доставили в зоопарки Великобритании и Франции, в том числе в Честерский зоопарк, где для них был создан дом в переоборудованном морском контейнере.

1329 улиток, выращенных в зоопарке, пометили с помощью нетоксичных ручек и лака для ногтей и перевезли обратно в дикую природу.

«Это цветовой код. Он позволит нам обнаруживать их и отслеживать, куда они расселяются, как быстро растут, сколько из их выживает и насколько хорошо они адаптируются к новой среде», — рассказала Динарте Тейшейра, специалист Института охраны природы и лесов Мадейры.

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