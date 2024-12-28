Умер режиссер и сценарист Чарльз Шайер

В возрасте 83 лет скончался сценарист, режиссер и продюсер Чарльз Шайер, снявший фильмы «Рядовой Бенджамин», «Детский Бум», ремейк «Отца невесты» 1991 года и его сиквел. Причина смерти неизвестна.

Семья Шайера поделилась с Deadline следующим заявлением: «С неописуемо тяжелым сердцем мы сообщаем новость о кончине нашего любимого отца Чарлза Шайера. Его смерть оставила в нашей жизни огромную дыру, но его наследие продолжает жить благодаря его детям и пяти десятилетиям замечательной работы, которую он оставил после себя. Мы чтим его необыкновенную жизнь и знаем, что другого такого человека никогда не будет».