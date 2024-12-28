Умер режиссер и сценарист Чарльз Шайер

В возрасте 83 лет скончался сценарист, режиссер и продюсер Чарльз Шайер, снявший фильмы «Рядовой Бенджамин», «Детский Бум», ремейк «Отца невесты» 1991 года и его сиквел. Причина смерти неизвестна.
Семья Шайера поделилась с Deadline следующим заявлением: «С неописуемо тяжелым сердцем мы сообщаем новость о кончине нашего любимого отца Чарлза Шайера. Его смерть оставила в нашей жизни огромную дыру, но его наследие продолжает жить благодаря его детям и пяти десятилетиям замечательной работы, которую он оставил после себя. Мы чтим его необыкновенную жизнь и знаем, что другого такого человека никогда не будет».
Постановщик был номинирован на «Оскар», а также получил премию WGA за оригинальный сценарий к комедийному хиту 1980 года «Рядовой Бенджамин» с Голди Хоун, который он написал в соавторстве с Нэнси Майерс и Харви Миллером.
Позже Шайер объединился с Майерс не только в профессиональном, но и в личном плане: в 1990 году они поженились и стали соавторами фильмов «Непримиримые разногласия» с Райаном О’Нилом, Шелли Лонг и Дрю Бэрримор, «Детский Бум» с Дайаной Китон, «Отец невесты I и II» со Стивом Мартином и Китон и «Я люблю неприятности» 1994 года с Ником Нолте и Джулией Робертс.
Пара стала одной из самых плодовитых команд в комедийном бизнесе вплоть до их развода в 1999 году, вскоре после написания и продюсирования успешного ремейка диснеевского фильма «Ловушка для родителей» 1998 года, в котором молодая Линдсей Лохан сыграла роли близнецов, пытающихся свести своих родителей обратно вместе.
После их развода в 1999 году Шайер написал и спродюсировал фильм 2001 года «История с ожерельем» с Хилари Суонк и ремейк «Альфи» 2004 года с Джудом Лоу. Среди его последних заслуг — написание и режиссура фильма Netflix «Дневник Ноэль» 2022 года, а также роль соавтора и продюсера праздничного фильма «Самое. Лучшее. Рождество».