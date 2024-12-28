Продюсеры «Совершенного незнакомца» работают над байопиком о Сиде Барретте из Pink Floyd

Продюсер Питер Джейсен, работавший над байопиком о Бобе Дилане «Совершенный незнакомец» с Тимоти Шаламе, сообщил о съемках фильмов об основателе Pink Floyd Сиде Барретте и Касе Эллиоте из группы The Mamas & The Papas.
«Благодаря участию Боба в работе над фильмом „Совершенном незнакомце“, нам повезло, и сейчас мы вместе с Уошем Уэстморлендом, великим сценаристом и режиссером, занимаемся фильмом о Сиде Барретте, одном из основателей Pink Floyd», — подтвердил он.
«У нас было несколько звонков с наследниками Касс Эллиот, мы встречались с ее дочерью, Оуэн, и близки к приобретению прав на ее книгу „Моя мама Касс“», — добавил Джейсен.
Джейсен не назвал даты выхода обоих байопиков и не сообщил о сроках их производства.
Барретт основал Pink Floyd в 1965 году, став их фронтменом и главным автором песен, а в 1968 году покинул группу из‑за проблем с употреблением наркотиков и психическим здоровьем. Остаток своей жизни он провел в Кембридже и скончался в 2006 году.