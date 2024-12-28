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Фильм «Микки 17» снова перенесли. Теперь на март 2025-го

Сегодня в 13:33
Фото: Warner Bros.

Warner Bros. снова перенесла премьеру научно-фантастического фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном. Теперь ожидается, что лента выйдет в марте 2025 года.

Фильм поменяли местами с «Грешниками» с Майклом Б. Джорданом, которые теперь выйдут в международный прокат 18 апреля 2025 года.

Это уже третий перенос для «Микки-17». Изначально она должна была выйти в марте 2024-го, однако затем дату релиза передвинули на январь 2025-го из‑за забастовки Гильдии сценаристов.

Позже день премьеры изменился на 18 апреля 2025 года. Такое решение было принято из‑за переноса байопика о Майкле Джексоне на полгода — с 18 апреля на 3 октября.

Лента основана на романе Эдварда Эштона «Микки-7», вышедшем в феврале 2022 года. В центре сюжета — «восстанавливаемый сотрудник» экспедиции по колонизации ледяного мира Нифльхейм. После смерти его разум загружают в новое тело. Во время очередной миссии он ненадолго теряет связь с базой, а когда возвращается, видит, что ему уже создали замену.

Главную роль в научно-фантастическом триллере исполнил Роберт Паттинсон («Бэтмен», «Маяк», «Сумерки»). Также в актерский состав вошли Стивен Ен («Грызня», «Минари»), Наоми Аки («Подай знак»), Тони Коллетт («Маленькая мисс Счастье», «Реинкарнация») и Марк Руффало («Мстители», «Бедные-несчастные»). Кресло режиссера занял Пон Чжун Хо — создатель картин «Паразиты», «Сквозь снег» и «Воспоминания об убийстве».

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